Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd повністю йде з російського ринку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
За словами співрозмовників, компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu, на якому працюють близько 200 співробітників.
Зазначається, що Isuzu припинила виробництво в Росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну перервало постачання запчастин.
Це призвело до того, що виробник вантажівок зафіксував збитки у розмірі 1,7 мільярда ієн (12 мільйонів доларів) у фінансовому році, що закінчився в березні.
У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.
Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося в 2008 році, становило лише 1% світового виробництва комерційних вантажівок до війни.
Згідно з даними на сайті компанії, у 2021 році російський підрозділ випустив близько 3 700 автомобілів.
Раніше японський автоконцерн Mazda передав російській групі «Соллерс» свою частку у спільному підприємстві у заводі «Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус» (Владивосток).
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Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd повністю йде з російського ринку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
За словами співрозмовників, компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu, на якому працюють близько 200 співробітників.
Зазначається, що Isuzu припинила виробництво в Росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну перервало постачання запчастин.
Це призвело до того, що виробник вантажівок зафіксував збитки у розмірі 1,7 мільярда ієн (12 мільйонів доларів) у фінансовому році, що закінчився в березні.
У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.
Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося в 2008 році, становило лише 1% світового виробництва комерційних вантажівок до війни.
Згідно з даними на сайті компанії, у 2021 році російський підрозділ випустив близько 3 700 автомобілів.
Раніше японський автоконцерн Mazda передав російській групі «Соллерс» свою частку у спільному підприємстві у заводі «Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус» (Владивосток).