Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd повністю йде з російського ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

За словами співрозмовників, компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu, на якому працюють близько 200 співробітників.

Зазначається, що Isuzu припинила виробництво в Росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну перервало постачання запчастин.

Це призвело до того, що виробник вантажівок зафіксував збитки у розмірі 1,7 мільярда ієн (12 мільйонів доларів) у фінансовому році, що закінчився в березні.

У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.

Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося в 2008 році, становило лише 1% світового виробництва комерційних вантажівок до війни.

Згідно з даними на сайті компанії, у 2021 році російський підрозділ випустив близько 3 700 автомобілів.

Раніше японський автоконцерн Mazda передав російській групі «Соллерс» свою частку у спільному підприємстві у заводі «Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус» (Владивосток).