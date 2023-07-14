У Вознесенську планують підвищити тариф на централізоване водовідведення до 48 гривень 51 копійки. Однак людям будуть відшкодовувати частину суми з міського бюджету.

Як повідомили у Вознесенській міській раді, зростання тарифу зумовлене ростом цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, реагенти та зростанням ставки екологічного податку.

Також зазначається, що рішення зумовлено ростом кредиторської заборгованості ТОВ «БОС» за електроенергію, яка станом на 1 липня склала 3 мільйонів гривень. У 2023 році підприємству з місцевого бюджету виділено 1,4 мільйони гривень фінансової допомоги, але ці заходи суттєво не вплинули на покращення фінансового стану.

— На сьогоднішній день діючий тариф складає 40 гривень 38 копійок за 1 кубометр, для жителів громади, з місцевого бюджету ми компенсуємо 3 гривні 81 копійка за 1 кубометр . Планується затвердити новий тариф в розмірі 48 гривень 51 копійка, при цьому компенсація з бюджету складатиме 11 гривень 94 копійки. Підвищення тарифів не змінить вартості для жителів, які на сьогодні сплачують 36 гривень 57 копійок за 1 кубометр, — йдеться у повідомленні.

Для розгляду економічної обґрунтованості тарифу створена робоча група, перше засідання якої призначено на 21 липня. Містяни також можуть долучитися до обговорення

— Керівництво ТОВ «БОС» також проінформувало нас, що в разі не підняття тарифу підприємство буде змушено перейти на погодинний графік роботи з 6.00 до 8.00 та з 18.00 до 20.00, це автоматично призведе до подачі води лише в ці години по місту, — додали у міськраді.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поділився думкою про те, що до завершення війни тарифи на тепло та воду підвищувати не треба, оскільки це ляже додатковим тягарем на населення. Він пообіцяв, що вартість комунальних послуг для громадян впродовж повномасштабної війни не зміниться.

На Южноукраїнському КП запевняють, що підвищення вартості теплопостачання планують ввести в дію після закінчення в країні воєнного стану. Водночас на підприємстві кажуть, що розрахунки здійснені на планований період з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

Також нагадаємо, нещодавно генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко заявив, що найближчим часом імовірно буде прийнято рішення про підняття тарифу на водопостачання в Миколаєві.