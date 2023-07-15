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У Миколаєві замінять вікна та двері ще у трьох навчальних закладах: ліцеях №10 та №28, та у Миколаївському класичному ліцеї.

Як пишуть «НикВести», про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

У ліцеї №10 за 6 мільйонів 249 тисяч 331гривню замінять 100 деревяних вікон на металопластикові. На заміну 100 вікон у ліцеї №28 витратять 1 мільйон 160 тисяч 584 гривні. В технічній документації прописана різниця у площах скління вікон та у розмірі віконних рам.

У Миколаївському класичному ліцеї мають намір замінити 100 вікон та дверей. Також передбачений ремонт стін та стелі у приміщеннях та ремотні роботи зовнішніх стін. Вартість робіт складає 2 мільйони 112 тисяч 279 гривень.

Всі роботи мають бути виконані до кінця року.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві до кінця року замінять вікна та двері у міському ліцеї №53, який постраждав від російських обстрілів.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети. На будівництво заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.