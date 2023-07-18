Миколаївські прокурори виявили земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають на праві власності у росіян, що набуті ними у порядку спадкування.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області.

За даними слідчих, двоє громадян Росії після набуття права власності, передали їх в оренду підприємствам. В результаті росіяни отримували дохід на території України.

Загальна площа ділянок складає - 12,7 гектара.

Відомо, що чотири ділянки знаходяться в межах Куцурубської та Сухоєланецької сільських рад Миколаївського району.

Попри продовження порушення вимог земельного законодавства, уповноважений орган Держгеокадастру України жодних заходів реагування не вжив. Через те, було направлено позов до суду на громадян Росії про примусову конфіскацію зазначених земельних ділянок на користь держави.

Наразі у справах відкриті провадження, їх розгляд триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність чотири земельні ділянки Національного парку «Бузький Гард».