Протягом січня-травня 2023 року Миколаївська область експортувала товарів на 506,8 мільйона гривень. Об'єми впали на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Головного управління статистики в Миколаївської області.

Зокрема, на 19,1% знизилися об’єми продажу за кордон зернових культур (експортували цьогоріч на 329,6 мільйона гривень). На 16,5% впав експорт насіння та плодів олійних рослин (продали на 31,2 мільйона). Водночас на 26,9% виріс експорт жирів та олії (продали на 95,2 мільйона).

Щодо імпорту, то значно підвищилися обсяги купівлі з-за кордону добрив — аж на 187,9% (за 5 місяців придбали на 34 мільйона гривень). Однак значно зменшився імпорт палива та нафтопродуктів (на 85,3%). Загалом за січень-травень Миколаївщина імпортувала товарів на 204,2 мільйона гривень. Обсяги знизилися на 53,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Нагадаємо, станом на червень рівень інфляції в Миколаївській області з початку року становив 5,2%. Найбільше подорожчали продукти харчування та комунальні послуги.