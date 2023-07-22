Уряд Швеції представив стратегію відновлення України на 2023-2027 роки, для її реалізації спрямують 522,6 млн євро.

Про це під час онлайн-зустрічі з першою віцепрем'єр-міністеркою України — міністеркою економіки Юлією Свириденко оголосив міністр із питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел.

Зазначається, що передбачає спрямування 6 млрд шведських крон на проєкти з відновлення України. Зокрема, фінансова допомога є найбільшою за обсягами програми двосторонньої допомоги в історії Швеції.

— Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми також вітаємо в те, що Шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні, — зазначила Юлія Свириденко.

Відомо, що бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) – 5,7 мільярда шведських крон, Шведським інститутом (SI) – 225 мільйонів шведських крон та Академією Фольке Бернадотта – 75 мільйонів шведських крон.

Нагадаємо, Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території до того, як вона офіційно приєднається до Альянсу.