Компанія OpenAI оголосила про початок передзамовлень на за стосунок ChatGPT для пристроїв на операційній системі Android.

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія.

«Анонс ChatGPT для Android! Застосунок стане доступним для користувачів наступного тижня», — зазначили у компанії.

Наразі додаток від OpenAI можна попередньо замовити у магазині додатків Google Play.

ChatGPT — це чат-бот на основі мовної моделі штучного інтелекту (ШІ), розроблений американською лабораторією досліджень OpenAI.

Був запущений як прототип у листопаді 2022 року і викликав неабиякий резонанс серед світової спільноти. Популярність до нього прийшла практично одразу: 1 мільйон користувачів за п’ять днів.

Раніше американська компанія OpenAI, яка створила популярний чат-бот ChatGPT, оголосила про відкриття свого першого закордонного офісу у Лондоні, Великій Британії.