Європейська Комісія виплатила 1,5 мільярда євро в рамках пакету макрофінансової допомоги «Плюс». Крім того, було оголошено про рішення здійснити чергові перерахування в серпні та у вересні 2023 року, з огляду на прогрес України на шляху реформ навіть в умовах війни.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії з питань економіки та фінансів Верле Нуйтс (Veerle Nuyts), повідомляє представництво ЄС в Україні.

— Сьогоднішнє перерахування було здійснено після висновку Європейської комісії, що Україна продовжує досягати задовільного прогресу у зміцненні верховенства права та фінансової стабільності, у покращенні функціонування газової системи та у сприянні кращому бізнес-клімату. В результаті цих досягнень будуть здійснені ще два подальші місячні платежі для України, кожен в обсязі 1,5 мільярда євро, у серпні та у вересні, — зазначила речниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що транш у 1,5 мільярда євро, що був перерахований сьогодні, є вже шостим таким платежем ЄС для України в рамках пакету МФД+ в обсязі до 18 мільярдів у поточному році.

Зазначається, що на цей час Україна отримала 10,5 мільярда євро з цього пакета, що дозволить країні підтримувати макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, що була зруйнована під час російської агресивної війни. Ця європейська допомога дозволить Україні сплачувати заробітні плати та пенсії, продовжувати надавати важливі соціальні послуги для населення, зокрема, забезпечувати діяльність лікарень та шкіл.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Світового банку грант у розмірі $200 мільйонів. Гроші підуть на відновлення енергетичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що Британія поставила в Україну на 184 тисячі снарядів більше, ніж очікувалося рік тому. Це в 15 разів перевищує заплановану кількість.