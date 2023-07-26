У 2023 році український уряд виділив 40 мільярдів гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на форумі, присвяченому річниці проєкту «‎Армія дронів»‎.

Шмигаль нагадав, що торік завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського з підтримки України United24, вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямували на інвестиції у виробництво українських безпілотників.

Під час форуму щодо річниці проєкту «Армія дронів», глава уряду зазначив, що кількість українських компаній-виробників БпЛА виросла у понад 4 рази.

— На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів, — зазначив прем'єр.

Він наголосив, що цьогоріч уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА, а також позбувся митних бар'єрів для ввезення запчастин і комплектацій, окрім цього частка прибутку виробників дронів зросла до 25%.

Денис Шмигаль зазначив, що уряд також ухвалив рішення, яке сприяє масовому виробництву боєприпасів для БПЛА.

— Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу, — наголосив він.

До того ж за рік ініціативи «United 24» ця фандрейзингова платформа зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту «Армія дронів» в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.