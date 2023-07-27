Платники податків за пів року до бюджету забезпечили понад 20,1 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів.

Про це свідчать дані ГУ ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що місцеві бюджети найбільше отримали рентної плати за спеціальне використання води – 16,1 мільйона гривень.

Крім того, суб’єкти господарювання сплатили 3,5 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, 0,1 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та 0,4 мільйона гривень – за використання інших природних ресурсів.