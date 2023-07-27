Платники податків за пів року до бюджету забезпечили понад 20,1 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів.
Про це свідчать дані ГУ ДПС у Миколаївській області.
Зазначається, що місцеві бюджети найбільше отримали рентної плати за спеціальне використання води – 16,1 мільйона гривень.
Крім того, суб’єкти господарювання сплатили 3,5 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, 0,1 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та 0,4 мільйона гривень – за використання інших природних ресурсів.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів в України виступило з ініціативою стосовно формування Державного бюджету. Зокрема, надійшов лист на адресу обласних військових адміністрацій з вказівкою формувати доходи місцевих бюджетів без урахування податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових.
Однак надходження до місцевих бюджетів Миколаївщини від податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових вирішили зберегти, оскільки це чи не єдине джерело доходів під час війни в регіоні.
Раніше повідомлялось, що платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
До того ж повідомлялося, що протягом 11 місяців 2022 року доходи обласного бюджету Миколаївщини були виконані на 104,9% завдяки додатковому надходженню податків фізичних осіб.
Платники податків за пів року до бюджету забезпечили понад 20,1 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів.
Про це свідчать дані ГУ ДПС у Миколаївській області.
Зазначається, що місцеві бюджети найбільше отримали рентної плати за спеціальне використання води – 16,1 мільйона гривень.
Крім того, суб’єкти господарювання сплатили 3,5 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, 0,1 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та 0,4 мільйона гривень – за використання інших природних ресурсів.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів в України виступило з ініціативою стосовно формування Державного бюджету. Зокрема, надійшов лист на адресу обласних військових адміністрацій з вказівкою формувати доходи місцевих бюджетів без урахування податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових.
Однак надходження до місцевих бюджетів Миколаївщини від податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових вирішили зберегти, оскільки це чи не єдине джерело доходів під час війни в регіоні.
Раніше повідомлялось, що платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
До того ж повідомлялося, що протягом 11 місяців 2022 року доходи обласного бюджету Миколаївщини були виконані на 104,9% завдяки додатковому надходженню податків фізичних осіб.