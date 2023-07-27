Прокуратура подала позов до Корабельного районного суду Миколаєва щодо повернення земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 10 соток у сосновому урочищі «Жовтневе».
Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, вартість ділянки понад 800 тисяч гривень.
Прокуратура вимагає скасування договорів купівлі-продажу земельної ділянки та будинку, зобов’язуючи співвласників демонтувати житловий будинок і споруди та повернути ділянку у власність державі.
При цьому судом вже встановлено факт незаконного відведення міською радою земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва.
Як повідомили правоохоронці, землі державного лісового фонду не можуть передаватись у приватну власність для індивідуального житлового будівництва.
Наразі триває розгляд за цією справою та відкрито кримінальне провадження.
Раніше повідомлялось, що на Первомайщині, що у Миколаївській області, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.
Прокуратура подала позов до Корабельного районного суду Миколаєва щодо повернення земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 10 соток у сосновому урочищі «Жовтневе».
Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, вартість ділянки понад 800 тисяч гривень.
Прокуратура вимагає скасування договорів купівлі-продажу земельної ділянки та будинку, зобов’язуючи співвласників демонтувати житловий будинок і споруди та повернути ділянку у власність державі.
При цьому судом вже встановлено факт незаконного відведення міською радою земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва.
Як повідомили правоохоронці, землі державного лісового фонду не можуть передаватись у приватну власність для індивідуального житлового будівництва.
Наразі триває розгляд за цією справою та відкрито кримінальне провадження.
Раніше повідомлялось, що на Первомайщині, що у Миколаївській області, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.