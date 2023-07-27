Прокуратура подала позов до Корабельного районного суду Миколаєва щодо повернення земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 10 соток у сосновому урочищі «Жовтневе».

Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, вартість ділянки понад 800 тисяч гривень.

Прокуратура вимагає скасування договорів купівлі-продажу земельної ділянки та будинку, зобов’язуючи співвласників демонтувати житловий будинок і споруди та повернути ділянку у власність державі.

При цьому судом вже встановлено факт незаконного відведення міською радою земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва.

Як повідомили правоохоронці, землі державного лісового фонду не можуть передаватись у приватну власність для індивідуального житлового будівництва.

Наразі триває розгляд за цією справою та відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що на Первомайщині, що у Миколаївській області, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.