На заводі, який німецька збройова компанія Rheinmetall незабаром відкриє в Україні, працюватимуть громадяни України, які наразі проходять навчання в Німеччині.
Про це пише «Економічна правда» з посиланням на німецькі ЗМІ.
— Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині, — повідомив керівник компанії Армін Паппергер.
За його словами, завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.
— Ми хочемо почати працювати після літніх канікул, — сказав керівник компанії.
Зазначається, що у війні проти Росії українці роблять ставку на бойові машини піхоти Marder, основні бойові танки Leopard, самохідні гаубиці та військові вантажівки, у виробництві яких брав участь Rheinmetall. Зенітна система Gepard, яку також використовують українці, була розроблена дочірньою компанією Rheinmetall у 60-х роках.
Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об’єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.
Нагадаємо, німецька збройна компанія планує інвестувати в підприємство в Україні близько 200 мільйонів євро.
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На заводі, який німецька збройова компанія Rheinmetall незабаром відкриє в Україні, працюватимуть громадяни України, які наразі проходять навчання в Німеччині.
Про це пише «Економічна правда» з посиланням на німецькі ЗМІ.
— Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині, — повідомив керівник компанії Армін Паппергер.
За його словами, завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.
— Ми хочемо почати працювати після літніх канікул, — сказав керівник компанії.
Зазначається, що у війні проти Росії українці роблять ставку на бойові машини піхоти Marder, основні бойові танки Leopard, самохідні гаубиці та військові вантажівки, у виробництві яких брав участь Rheinmetall. Зенітна система Gepard, яку також використовують українці, була розроблена дочірньою компанією Rheinmetall у 60-х роках.
Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об’єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.
Нагадаємо, німецька збройна компанія планує інвестувати в підприємство в Україні близько 200 мільйонів євро.