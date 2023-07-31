На заводі, який німецька збройова компанія Rheinmetall незабаром відкриє в Україні, працюватимуть громадяни України, які наразі проходять навчання в Німеччині.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на німецькі ЗМІ.

— Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині, — повідомив керівник компанії Армін Паппергер.

За його словами, завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.

— Ми хочемо почати працювати після літніх канікул, — сказав керівник компанії.

Зазначається, що у війні проти Росії українці роблять ставку на бойові машини піхоти Marder, основні бойові танки Leopard, самохідні гаубиці та військові вантажівки, у виробництві яких брав участь Rheinmetall. Зенітна система Gepard, яку також використовують українці, була розроблена дочірньою компанією Rheinmetall у 60-х роках.

Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об’єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.

Нагадаємо, німецька збройна компанія планує інвестувати в підприємство в Україні близько 200 мільйонів євро.