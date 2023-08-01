Уряд Хорватії виділив один мільйон євро, щоб допомогти фермерам та виробникам харчових продуктів відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляється на сайті ВПП ООН.

Відомо, що проєкт має на меті обстежити продуктивні сільськогосподарські землі на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів, розмінувати їх, де це необхідно, щоб відновити виробництво харчових продуктів та підтримати життєдіяльність сільських громад.

«Кошти будуть спрямовані на підтримку проєкту, який спільно реалізують Всесвітня продовольча програма ООН та Продовольча і сільськогосподарська організація ООН у співпраці з Французьким фондом з розмінування», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, угоду підписали у Києві Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман та директор ВПП ООН в Україні Метью Холлінгворт.

Варто додати, що робота вже ведеться в Харківській області, а надалі планується розширення на Миколаївську та Херсонську область.

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