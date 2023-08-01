У межах програми єВідновлення погоджено заяв на майже 400 мільйонів гривень. 4800 заявників отримають грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він зазначив, що з початку травня розпочався процес державної допомоги для людей, чиє житло пошкоджено через війну і потребує ремонту. За цей час за допомогою звернулись більш як 30 тисяч українців.

«Станом на сьогодні вже отримали або отримають гроші найближчими днями понад 4800 заявників. Максимальна сума допомоги для одного заявника – 200 тисяч гривень», — каже міністр.

Олександр Кубраков наголошує, що єВідновлення – це лише перший етап, і він покриває лише невеликі за обсягом ремонти. Зокрема, наступним етапом — запуск із 1 серпня компенсації за знищене житло.

«Ми завершили тестовий період у Мощуні та Бородянці на Київщині та готові масштабуватись. Власники втраченого житла зможуть подавати заяву на компенсацію через Дію. Після цього комісія, створена органами місцевого самоврядування, приймає рішення щодо компенсації. Сума розраховується автоматично, за допомогою формул, затверджених Кабміном», — підсумував очільник Міністерства відновлення.

Нагадаємо, в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновення».



