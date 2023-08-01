У Сан-Франциско демонтували з будівлі штаб-квартири компанії Twitter встановлений нещодавно логотип у формі літери «X».

Про це передає Укрінформ.

«Яскравий логотип «X», який викликав невдоволення мешканців Сан-Франциско, прибрали з даху приміщення, відомого як штаб-квартира компанії Twitter », - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на логотип скаржилися мешканці будинку навпроти, яким заважало яскраве світло вивіски. За декілька днів після встановлення логотипа на нього надійшли десятки скарг.

Міська влада Сан-Франциско подала власну скаргу та розпочала розслідування щодо встановлення скандальної вивіски.

За словами чиновників, для заміни логотипів чи символів на будівлях або встановлення вивісок зазвичай потрібен дозвіл. Водночас незрозуміло, чи отримувала його компанія Twitter.

Нагадаємо, тиждень тому Ілон Маск опублікував у Twitter новий логотип «X»замість відомого синього птаха й фактично перейменував відому соціальну мережу. Крім того, Ілон Маск зазначив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter.