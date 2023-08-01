Миколаївська прокуратура через суд відновлює права держави на землі державного лісового фонду вартістю 679 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Окружна прокуратура міста Миколаєва подала позов щодо повернення державі земель лісового фонду загальною площею 10 соток.

Слідчими встановлено, що реєстрація права приватної власності на земельну ділянку відбулась на підставі підробленого рішення Миколаївської міської ради.

Відомо, що спірна ділянка належить до земель державного лісового фонду, які взагалі не можуть передаватись у приватну власність.

Так, у приватній власності опинилися ділянки урочища «Варварівське» Андріївського лісництва.

Наразі Центральним районним судом міста Миколаєва прийнято позов прокурора до розгляду та відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, у Первомайському районі, що на Миколаївщині за рішенням суду у власність держави повернули землі лісового фонду загальною площею 9,1 га вартістю 98 мільйонів гривень.