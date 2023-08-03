Міністерство освіти повідомило педагогам про необхідність повернути 6500 грн, виданих після 24 лютого 2022 року через програму «єПідтримка», якщо вони їх отримували.

Про це проінформувала пресслужба МОН, посилаючись на рішення уряду.

Як повідомляється, «єПідтримка» на початку повномасштабного вторгнення росії була швидким рішенням уряду, щоб надати допомогу громадянам у зв'язку із втратою заробітної плати.

У міністерстві наголосили, що допомогу могли отримати лише ті особи, які працювали на умовах трудового договору та не в бюджетних установах.

«Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу та продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Проте деякі з них подали заявку на виплату 6500 грн через програму «єПідтримка», — йдеться у повідомленні.

Наразі урядом ініційовано повернення неправомірно отриманих коштів працівниками бюджетних установ, у тому числі й зі сфери управління МОН.

«Тому МОН надіслало інформаційні листи керівникам закладів, установ, підприємств, що належать до сфери його управління, про необхідність повернення коштів співробітниками» , — додали в міністерстві.

Нагадаємо, національні соцслужби проводять перевірку місця проживання внутрішніх переселенців. Про перевірку повідомляють за 2 дні, якщо протягом 30 днів ВПО її не пройде — виплати скасують.