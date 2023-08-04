Національний банк України у п'ятницю презентував нову лімітовану версію монети 10 гривень, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Про це повідомляється на НБУ.
Це третя монета з серії «Збройні Сили України». Вона присвячена протиповітряній обороні.
Монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 мільйонів штук — це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 гривень.
Нагадаємо, дві українські пам’ятні монети увійшли в десятку найкращих монет світу. Також вони перемогли у двох номінаціях престижного конкурсу «Монета року» від авторитетного нумізматичного видання World Coin News.
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Національний банк України у п'ятницю презентував нову лімітовану версію монети 10 гривень, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Про це повідомляється на НБУ.
Це третя монета з серії «Збройні Сили України». Вона присвячена протиповітряній обороні.
Монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 мільйонів штук — це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 гривень.
Нагадаємо, дві українські пам’ятні монети увійшли в десятку найкращих монет світу. Також вони перемогли у двох номінаціях престижного конкурсу «Монета року» від авторитетного нумізматичного видання World Coin News.