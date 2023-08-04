Національний банк України у п'ятницю презентував нову лімітовану версію монети 10 гривень, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляється на НБУ.

Це третя монета з серії «‎Збройні Сили України»‎. Вона присвячена протиповітряній обороні.

Монета не колекційна, а буде знаходитися у вільному обігу. Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 мільйонів штук — це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 гривень.

Нагадаємо, дві українські пам’ятні монети увійшли в десятку найкращих монет світу. Також вони перемогли у двох номінаціях престижного конкурсу «Монета року» від авторитетного нумізматичного видання World Coin News.