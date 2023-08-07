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Миколаївська міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради провів тендер на «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відео аналітики «Безпечне місто Миколаїв». Стартова ціна робіт становила 70 мільйонів 320 тисяч 135 гривень.

Було подано лише одну пропозицію від ТОВ «КОНУС-ВІДЕО», яке і обрали переможцем. Підприємство знизило вартість робіт до 67 мільйонів 456 тисяч 707 гривень. Наразі триває процес підписання договору.

Всі роботи розділено на чотири черги та триватимуть до кінця 2025 року.

Як раніше повідомлялося, мова йде про будівництво системи відеомоніторингу по всьому Миколаєву шляхом прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку та встановлення обладнання на 270 ділянках у різних районах.

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камер фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Фінансування робіт розділено на три роки. У 2023 на роботи профінансують 19 мільйонів 896 тисяч 205 гривень. У 2024 році витратять 33 мільйони 822 тисячі 477 гривень. А у 2025 році сума фінансування складе 16 мільйонів 601 тисяч 453 гривні.

Нагадаємо, що на початку року у додатках до бюджету Миколаєва зазначалося, що будівництво системи коштуватиме 54,6 мільйона гривень. Таким чином, його вартість збільшилася.

Також нагадаємо, що раніше виконкомом був проведений тендер на закупівлю пересувного контейнера для дата-центру за 16,2 мільйона гривень. За словами посадовця, мобільний дата-центр повинен стати ядром розміщення міських інформаційних систем, що охоплює не тільки «Безпечне місто». Таким чином система міського відеоспостереження може стати одним із інформаційних компонентів, які займуть своє місце у мобільному дата-центрі.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Миколаєві для системи «Безпечне місто» планували придбати 220 камер зовнішнього спостереження, щоб розмістити на 176 точках міста.



