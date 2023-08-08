Попри ризики, пов’язані з війною, європейські газові трейдери почали зберігати газ в українських підземних сховищах, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями.

Про це Reuters повідомили три трейдери та представники компаній.

Після початку великої війни ЄС прагнув отримати великі обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення російського постачання, особливо під час пікового попиту в зимові місяці.

Очікується, що блок досягне мети заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

Трейдери зазначають, що є комерційна логіка зберігання в Україні, окрім території ЄС: це дозволяє скористатися нижчими цінами зараз, а не платити дорожче за майбутні поставки.

Згідно з цінами на ринку ф’ючерсів на газ у Нідерландах TTF, ціна газу з поставкою у вересні становить 30 євро (32,96 долара) за МВт-год порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро.

Чеська група EPH заявила Reuters, що рішення використовувати українські сховища також є ознакою довіри до країни.

— EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища. Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу України, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці військового часу, — сказав голова правління EP Commodities EPH Мирослав Гасько, але не вказав на обсяги.

За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища газу в країнах ЄС були заповнені на 87%.

НАК «Нафтогаз України» заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 мільярдів кубометрів сховищ країни обсягом близько 30 мільярдів кубометрів, переважно на заході країни, тобто далеко від лінії фронту.

Словацька державна компанія SPP, яка постачає газ більшій частині словацького ринку, частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі сховища вже заповнені на 90%.

Інші європейські трейдери заявили, що існують ризики через можливі військові удари або запитання щодо того, що станеться з мережею, якщо Росія припинить качати газ, який вона все ще транспортує на захід через Україну.

Минулого місяця аналітичний центр Bruegel заявив, що Україна може збільшити сховища Європи приблизно на 10%.

Газ для зберігання в Україні можна придбати де завгодно та закачувати за допомогою реальних або віртуальних потоків у трубопроводах з Угорщини, Польщі та Словаччини.

Нагадаємо, Польща і країни Балтії пропонують відключити Газпромбанк від SWIFT.