Уже четвертий рік поспіль компанія ПАЕК вирощує кавуни у Миколаївській області. Цього року збір урожаю розпочався уже 17 липня, середня врожайність — 60-70 т/га.

Про це повідомляє AgroPortal.ua.

ПАЕК, висаджуючи свої культури спочатку на Снігурівщині, змінила географію вирощування через складну ситуацію з окупованою територією. Протягом останніх двох років її польові плантації успішно розміщені в Вознесенському районі, де сприятливі умови дозволяють досягати найкращих результатів.

Юрій Кормишкін, власник компанії ПАЕК, поділився своїми враженнями в соціальних мережах:

«Розпочали виборку кавунів на ділянці більш ніж 50 га, на смак виявився дуже смачний, продаж з поля проводимо від 10-12 грн», — написав Юрій Кормишкін на своїй сторінці у Facebook.

Серед сортів фаворитами стали ранні гібриди «Бомбейро» та «Міракл», серед більш пізніх — «Атаман» та «Продюсер» торгової марки Hazera. Підбір сортів відбувався таким чином, щоб організувати поступовий збір урожаю. Ранні сорти мають період дозрівання 60-65 днів, більш пізні — 70-75 днів.

«Ранні сорти висаджувались у відкритий ґрунт розсадою під крапельне зрошення. Щодо більш пізніх сортів, то використовували метод прямого посіву під верхнє зрошення (дощувальні машини)», — коментують у пресслужбі компанії.

Додають, що пріоритетним для реалізації баштанних залишається внутрішній ринок країни.

Раніше повідомлялось, що на деокупованих полях Снігурівщини вперше за два роки «ПАЕК» збирає врожай гірчиці