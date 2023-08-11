Американський мільярдер Ілон Маск виставить на аукціон вивіску з будівлі Twitter у вигляді синьої пташки та інші памʼятні речі компанії через кілька тижнів після її ребрендингу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що серед 584 пропонованих лотів — меблі, кабінка діджея, різні музичні інструменти, величезні клітки для птахів і дві картини маслом, на яких зображені фото, що стали вірусними у Twitter. Перша картина — зіркове селфі Еллен Дедженерес, зроблене на церемонії вручення премії «Оскар» у 2014 році, а друга — знімок експрезидента США Барака Обами, який запостив його у Твіттері, коли його переобрали в листопаді 2012 року. На той час цей твіт був найпопулярнішим на платформі.

Один із лотів — вивіска з пташкою — досі перебуває на стіні штаб-квартири компанії на 10-й вулиці в Сан-Франциско.

«Птах все ще встановлений збоку будівлі. Покупець несе відповідальність за наймання ліцензованої компанії з відповідними дозволами», — йдеться в описі до лоту.

За даними аукціонного дому Heritage Global Partners, пропозиція для кожного лота стартує від 25 доларів. Торги розпочнуться 12 вересня та завершаться за два дні.

Нагадаємо, у Сан-Франциско демонтували з будівлі штаб-квартири компанії Twitter встановлений нещодавно логотип у формі літери «X».

За тиждень до того Ілон Маск опублікував у Twitter новий логотип «X» замість відомого синього птаха й фактично перейменував відому соціальну мережу. Крім того, Ілон Маск зазначив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter.