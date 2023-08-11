Національний банк Польщі (NBP) спільно з Національним банком України 24 серпня випустять в обіг срібні колекційні монети «‎Дружба та братство – найбільше багатство»‎.

Про це повідомляє пресслужба польського Центробанку.

Монети номіналом 10 злотих та 10 гривень, створені за дизайном українського художника Володимира Тарана, будуть доступні як у Польщі, так і в Україні.

Обидві монети — це комплект, що створює цільну композицію у формі серця. Монети будуть виготовлені зі срібла 999 проби, вага кожної — 31,1 грама. Загальний тираж наборів становитиме 10 000 штук, половина з яких буде вироблена та продана в Польщі, половина — в Україні.

Монети будуть доступні для продажу у касах регіональних відділень Центробанку Польщі та його інтернет-магазині. Тираж, призначений для продажу в Україні, поширюватиметься через офіційні банки-дистриб'ютори та через інтернет-магазин НБУ.

Це другий спільний випуск монет НБУ та NBP. У 2012 році центробанки випустили срібні колекційні монети, присвячені чемпіонату Європи з футболу, який проходив у Польщі та Україні.

Національний банк Польщі планує передати Україні кошти, отримані від продажу нових монет.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України презентував нову лімітовану версію монети 10 гривень, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Раніше повідомлялося, що дві українські пам’ятні монети увійшли в десятку найкращих монет світу. Також вони перемогли у двох номінаціях престижного конкурсу «Монета року» від авторитетного нумізматичного видання World Coin News.