Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 2 мільйони доларів на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що у межах програми «Конкурентоспроможна економіка України» буде надано близько 20 грантів від 35 до 150 тисяч доларів.
Відомо, що подати заявку можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва.
Зокрема, пріоритетом програми є навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.
Варто зазначити, що заявки на участь у програмі прийматимуться до 1 грудня 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 2 мільйони доларів на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що у межах програми «Конкурентоспроможна економіка України» буде надано близько 20 грантів від 35 до 150 тисяч доларів.
Відомо, що подати заявку можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва.
Зокрема, пріоритетом програми є навчання підприємництва та професійним навичкам у машинобудуванні, електротехнічному виробництві, логістиці, виробництві товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфері індустріального дизайну та індустрії моди, розвитку навичок для експорту та міжнародної торгівлі.
Варто зазначити, що заявки на участь у програмі прийматимуться до 1 грудня 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.