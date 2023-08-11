У Баштанці Миколаївської області тариф на водопостачання та водовідведення збільшили на 47%. Однак значну частку від суми підвищення за абонентів сплачуватимуть з міського бюджету.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Баштанський міський голова Олександр Береговий вважає новий тариф на послуги КП «Міськводоканал» обґрунтованими. Він зазначив, що останній раз збільшували тариф майже два роки тому.

— Тариф є 100% обгрунтований. Але ми розуміємо, що триває війна і поки триває війна міська рада буде компенсувати людям цей тариф. Хай не в повному обсязі, але 70% будемо компенсувати і плюс ще два місяці після закінчення війни, — розповів Олександр Береговий.

Із першого серпня 2023 року у Баштанці введені нові тарифи. Вартість одного кубометра води для споживачів збільшилась з 42,9 гривень до 58,2 гривень, водовідведення — з 16,44 гривень до 28,8 гривень. Таким чином вартість водопостачання та водовідведення з 59,34 гривень підвищилась до 87 гривень.

Комунальне підприємство «Міськводоканал» у Баштанці

Артем Синько говорить, тариф розробив економічний відділ комунального підприємства та є обґрунтованим. Якби ціни не підвищили, це призвело б до банкрутства міськводоканалу.

— Тариф включає в себе електроенергію, що становить близько 30% самого тарифу, потім паливно-мастильні матеріали, запчастини, різні комплектуючі, заробітна плата — це також невідʼємна частина, що входить в тариф. Інше — реагенти для лабораторії, будівельні матеріали, — каже керівник водоканалу.

Втім, Миколаївська ОВА рекомендувала Баштанській міській раді призупинити рішення щодо підвищення тарифів та часткове відшкодування з місцевого бюджету, говорить начальник управління житлово-комунального господа рства обласної військової адміністрації Євген Гладков.

— Пропозиція міській раді полягає в призупиненні дії рішення і залучення резерву міського бюджету і здійснення аналізу резервів, фінансово-господарської діяльності самого міського комунального підприємства. Такоє рекомендовано недопустити тарифне навантаження на людей в умовах воєнного стану, — розповів керівник управління ЖКГ.

Раніше Баштанська міська рада затвердила програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, що надаються комунальним підприємством «Міськводоканал». Програму вирішили розробити, аби у водоканалу були кошти на утримання мереж, сплату податків і виплату зарплат.

Нагадаємо, що у травні генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко заявив, що найближчим часом імовірно буде прийнято рішення про підняття тарифу на водопостачання в Миколаєві.