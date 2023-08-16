Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів у 2024 році.

Про це йдеться на офіційному сайті комісії.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для проведення виборів президента України на 2024 рік, склав понад 5,4 мільярдів гривень.

Проведення виборів народних депутатів України у 2024 році коштуватиме державі понад 3,7 мільярда гривень.

Як зазначила Центральна виборча комісія, згідно з положенням статті 20 Виборчого кодексу України, у разі припинення або скасування воєнного стану ухвалюється рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв’язку з введенням воєнного стану, або оголошується про початок виборчого процесу.

Нагадаємо, російські загарбники звозять до тимчасово окупованої території Запорізької області «гастролерів» з різних регіонів РФ. Таким чином вони створюватимуть картинку під час проведення фейкових виборів.