Японський виробник та продавець одягу Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у РФ.

Про це пише «Економічна правда».

Зазначається, що російський бізнес Uniqlo був представлений ТОВ «Юнікло рус» і належав фірмі Fast Retailing (75%) і Mitsubishi Corporation (25%).

Про припинення оренди приміщень виданню підтвердили власники торгових центрів, де раніше знаходилися точки Uniqlo.

Так, наприклад, на місці магазину японського бренду в комплексі «Атріум» біля Курського вокзалу з’явився бутик Lime.

«Цей самий ритейлер зайняв площі компанії і в торговому центрі «Європоліс» на пр-ті Миру. Приміщення Uniqlo в «Афімолл-сіті», «Європейському», «Форт Відрадне» і в будівлі на Новому Арбаті вже орендує Gloria Jeans, а новий проєкт Lady & Gentleman City — Just Clothes — відкрив свої точки на місці магазинів японської компанії в «Авіапарку», а також у «Мегас» у Хімках і Теплому Стані», — йдеться в повідомленні.

У березні минулого року компанія повідомила «про тимчасове зупинення» своїх точок у РФ, а вже в останній звітності йдеться про «повне закриття бізнесу».

Після закриття магазинів виторг компанії впав більш ніж удвічі — з 26,9 млрд до 12 млрд руб, а замість прибутку позаминулого року в розмірі 4,1 млрд руб Uniqlo зафіксував збиток на 10,7 мільярда рублів.

Додається, що згідно зі звітністю Fast Retailing Group, на початку 2022 р. під вивіскою Uniqlo в Росії працювало 49 магазинів.

Нагадаємо, у травні Uniqlo повідомив, що вирішив закрити у РФ більшість своїх великих магазинів, отримавши в країні більше 10,8 мільярда рублів (140 мільйонів доларів) збитків за підсумками 2022 року.