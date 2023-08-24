З нагоди річниці незалежності України Литва надсилає черговий пакет військової підтримки на суму 41 мільйонів євро.

Про це повідомили на сайті Міноборони Литви.

Відомо, що пакет містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, радари морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, засоби боротьби з дронами. Україні також буде передано ракетні комплекси NASAMS.

За даними міністерства Литви, за перші сім місяців цього року військова підтримка, вже передана Литвою Україні, містить гелікоптери Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв, боєприпаси до гранатометів.

Варто зазначити, що українські воїни проходять реабілітацію у Литві. Лікувально-реабілітаційні заклади вже прийняли близько 200 поранених захисників України.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що придбані його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України вже у вересні.

