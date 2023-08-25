Одна з найбільших страхових груп світу Uniqa повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Reuters.

Австрійські Uniqa та Raiffeisen Bank продадуть свої частки у компанії Raiffeisen Life російському страховику Renaissance Life, поповнивши перелік Західних компаній, які згортають бізнес у Росії.

Зазначається, що сторони домовилися тримати процес купівлі-продажу, який триватиме пів року, у таємниці.

— Ця угода значить, що ми виходимо із Росії, — сказав з цього приводу член Ради директорів Uniqa Вольфганг Кіндл.

Reuters зауважує, що Uniqa володіла 75% Raiffeisen Life, а група Raiffeisen Bank мала решту 25%.

«Західні компанії погодилися продати своє російське майно або передати його місцевим управлінцям, вживаючи кроки для дотримання санкцій, запроваджених через війну в Україні, а також для того, аби убезпечитися від погроз Кремля, що іноземні активи можуть бути конфісковані», — пояснює агентство.

Утім на переконання експертів, втрати Uniqa та Raiffeisen Bank від цієї операції будуть незначними.

«Протягом перших шести місяців 2023-го року, технічні результати Uniqa в Росії впали до 5,8 мільйона євро, хоча в першій половині 2022-го року вони становили 8,5 мільйона євро», — зауважує Reuters.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу — Philip Morris International та Japan Tobacco International. Вони продовжують вести бізнес у Росії та платити там податки.