Мешканці Миколаївської та Херсонської областей, що постраждали від підтоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС, вже отримали державну фінансову допомогу в загальному розмірі 66 мільйонів гривень.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, допомогу виплатили 12 232 жителям Херсонщини та 983 — Миколаївщини.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень.

У Мінреінтеграції також нагадали, що заяви на таку грошову допомогу від держави приймаються до 31 жовтня 2023 року включно.

«Її можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання одноразової виплати мешканцям Херсонщини й Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС.

Також уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.