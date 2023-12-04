Російські війська під час нічної та ранкової атаки дронами по Україні намагалися атакували об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Відомо, що внаслідок атаки постраждалих немає.

«На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби», — зазначає вона.

Раніше повідомлялося, що з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».