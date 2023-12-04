Російські війська під час нічної та ранкової атаки дронами по Україні намагалися атакували об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Відомо, що внаслідок атаки постраждалих немає.
«На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби», — зазначає вона.
Раніше повідомлялося, що з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Російські війська під час нічної та ранкової атаки дронами по Україні намагалися атакували об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Відомо, що внаслідок атаки постраждалих немає.
«На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби», — зазначає вона.
Раніше повідомлялося, що з 3 на 4 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».