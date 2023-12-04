В Україні працюють над створенням далекобійної версії ракет для комплексу «Нептун». Це буде модифікація чинної ракети.
Про це розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю «АрміяInform».
Іван Гаврилюк додав, що Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визначив низку серйозних завдань, які стосуються:
До цього процесу залучені підприємства державної форми власності та приватні підприємства, зокрема й ті, що виробляють товари подвійного призначення.
Гаврилюк зазначив, що у контексті розвитку і розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу оборонне відомство тісно співпрацює з Міністерством стратегічних галузей промисловості.
Нагадаємо, що Україна стала найбільшим отримувачем зброї з Німеччини. Лише за перші три квартали 2023 року федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму 8,76 мільярдів євро.
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В Україні працюють над створенням далекобійної версії ракет для комплексу «Нептун». Це буде модифікація чинної ракети.
Про це розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю «АрміяInform».
Іван Гаврилюк додав, що Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визначив низку серйозних завдань, які стосуються:
До цього процесу залучені підприємства державної форми власності та приватні підприємства, зокрема й ті, що виробляють товари подвійного призначення.
Гаврилюк зазначив, що у контексті розвитку і розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу оборонне відомство тісно співпрацює з Міністерством стратегічних галузей промисловості.
Нагадаємо, що Україна стала найбільшим отримувачем зброї з Німеччини. Лише за перші три квартали 2023 року федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму 8,76 мільярдів євро.