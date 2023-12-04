В Україні працюють над створенням далекобійної версії ракет для комплексу «Нептун». Це буде модифікація чинної ракети.

Про це розповів заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю «АрміяInform».

Іван Гаврилюк додав, що Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визначив низку серйозних завдань, які стосуються:

збільшення спроможностей обороно-промислового комплексу з виробництва різних категорій озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів;

масштабування виробництва та максимальної локалізації виробництва в Україні зразків і військової техніки, які потребують ЗСУ.

До цього процесу залучені підприємства державної форми власності та приватні підприємства, зокрема й ті, що виробляють товари подвійного призначення.

Гаврилюк зазначив, що у контексті розвитку і розширення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу оборонне відомство тісно співпрацює з Міністерством стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, що Україна стала найбільшим отримувачем зброї з Німеччини. Лише за перші три квартали 2023 року федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму 8,76 мільярдів євро.