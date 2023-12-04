За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), попри зростання обсягів замовлень зброї на тлі російсько-української війни сумарний виторг найбільших виробників озброєнь у 2022 році знизився порівняно з попереднім роком.

Про це пише Укрінформ.

«Доходи від продажу озброєння та військових послуг 100 найбільшими компаніями в галузі склали 597 мільярдів доларів США у 2022 році, що на 3,5% менше, ніж у 2021 році в реальному вираженні, навіть попри різке зростання попиту», — заявили в Інституті.

Таке зменшення стало результатом падіння доходів від продажу зброї серед великих компаній у Сполучених Штатах. При цьому доходи виробників зброї суттєво зросли в Азії, Океанії та на Близькому Сході.

Згідно з оцінкою SIPRI, невиконані замовлення та різке зростання кількості нових контрактів свідчать про те, що глобальні доходи від зброї можуть значно зрости в найближчі декілька років.

Зазначається, що доходи від виробництва зброї 26 компаній з топ-100, розташованих у Європі, зросли на 0,9% до 121 мільярда доларів США у 2022 році.

— Війна в Україні створила попит на техніку, придатну для війни на виснаження, як-от боєприпаси та бронетехніку. Доходи багатьох європейських виробників такої зброї зросли. Сюди входили компанії з Німеччини, Норвегії та Польщі. Наприклад, польська PGZ збільшила свої доходи від зброї на 14%, скориставшись програмою прискореної військової модернізації, яку проводить країна, — сказав дослідник програми Military Expenditure and Arms Production Programme у SIPRI Лоренцо Скараццато.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні на шляху до перемоги у війні проти РФ.