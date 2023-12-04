Світові ціни на золото у понеділок, 4 грудня, встановили новий рекорд на рівні у понад 2 тисячі 100 доларів США за унцію (28,3 грами).
Про це повідомляє CNBC.
Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного рівня в 2 110,8 доларів за унцію в понеділок, перш ніж трохи втратити частину свого зростання.
Нині ж золото торгується на рівні 2 084,59 доларів США за унцію.
У п’ятницю ціна на золото досягла 2 075,09 доларів США, перевищивши дорогоцінний попередній рекорд у 2 072,5 доларів США від 7 серпня 2020 року.
На думку аналітиків, ціни на золото нині знаходяться на шляху, на якому можуть досягти нових максимумів наступного року та можуть залишатися вище рівня 2 000 доларів США.
Як аргументи, вони наводять геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки у США.
Нагадаємо, вартість біткойна сягнула найвищого показника за 19 місяців.
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Світові ціни на золото у понеділок, 4 грудня, встановили новий рекорд на рівні у понад 2 тисячі 100 доларів США за унцію (28,3 грами).
Про це повідомляє CNBC.
Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного рівня в 2 110,8 доларів за унцію в понеділок, перш ніж трохи втратити частину свого зростання.
Нині ж золото торгується на рівні 2 084,59 доларів США за унцію.
У п’ятницю ціна на золото досягла 2 075,09 доларів США, перевищивши дорогоцінний попередній рекорд у 2 072,5 доларів США від 7 серпня 2020 року.
На думку аналітиків, ціни на золото нині знаходяться на шляху, на якому можуть досягти нових максимумів наступного року та можуть залишатися вище рівня 2 000 доларів США.
Як аргументи, вони наводять геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки у США.
Нагадаємо, вартість біткойна сягнула найвищого показника за 19 місяців.