Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня оголосила ряд тендерів на придбання нового медичного устаткування на загальну суму 14 мільйонів 116 тисяч 136 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Серед техніки, яку планує придбати медичний заклад:

Усе зазначене у тендерній документації медичне устаткування переможці тендерів мають надати до 22 грудня цього року.

Нагадаємо, раніше Вознесенська багатопрофільна лікарня оголосила тендери на придбання двох одиниць медичної техніки на загальну суму 5,2 мільйонів гривень. За ці кошти лікарня закупила інкубатор для інтенсивної терапії новонароджених та мобільну діагностичну рентгенівську систему.