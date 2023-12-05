«Укртатнафта» пробурила нову нафтову свердловину на заході України із початоковим видобутком 25-30 тонн на добу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Ціллю зведення похилоспрямованої свердловини стала розвідка запасів у стрийських відкладах. Роботи провели в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1244 метри пробурили всього за 32 доби», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в процесі буріння фахівці відкрили проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні плати залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів.
Укрнафта наразі здійснила перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів. Відбувається процес освоєння. Початковий дебет нафти становить 25-30 тонн на добу.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».
Після викриття СБУ «Укртатнафта» терміново перерахувала у бюджет понад 500 мільйонів гривень податків, несплачених колишнім менеджментом.
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«Укртатнафта» пробурила нову нафтову свердловину на заході України із початоковим видобутком 25-30 тонн на добу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Ціллю зведення похилоспрямованої свердловини стала розвідка запасів у стрийських відкладах. Роботи провели в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1244 метри пробурили всього за 32 доби», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в процесі буріння фахівці відкрили проєктний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні плати залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів.
Укрнафта наразі здійснила перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів. Відбувається процес освоєння. Початковий дебет нафти становить 25-30 тонн на добу.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».
Після викриття СБУ «Укртатнафта» терміново перерахувала у бюджет понад 500 мільйонів гривень податків, несплачених колишнім менеджментом.