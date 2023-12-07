За 11 місяців 2023 року аудитори виявили 256 порушень при бюджетних закупівлях у Миколаївській області на загальну суму в 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомили в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Аудитори охопили контролем закупівлі на суму 4,4 мільярда гривень, здійснено 317 моніторингів, 17 перевірок процедур закупівель. При цьому виявлено порушень загалом на суму 1,4 мільярда гривень.

у 96 випадках — це було порушення замовниками законодавства під час розгляду тендерних пропозицій та/або відхилення (невідхилення) тендерних пропозицій та невідміни торгів;

у 14 випадках — порушення замовником законодавства під час укладання договору про закупівлю та внесення до нього змін;

у 53 випадках — порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю;

в одному випадку — порушення замовником законодавства щодо здійснення закупівлі без застосування визначених законодавством процедур закупівель та/або щодо правомірності обрання та застосування процедури закупівлі;

у 92 випадках — інші порушення у сфері закупівель.

За результатами моніторингів, які зробили спеціалісти Управління, замовники відмінили 27 процедур торгів загалом на 30 млн грн та розірвали 47 договорів на 90 мільйонів гривень.

Вжитими заходами попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на 120 мільйонів гривень.

За порушення законодавства у сфері закупівель складено 30 протоколів про адміністративну відповідальність. 11 осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Загальна сума штрафів – 88,4 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет виявив ознаки змови на торгах з капремонту зеленої зони у Миколаєві, що проводилися в 2019 році.