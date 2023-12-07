Фото торгового центру 2015 року

У Миколаєві виставлено на продаж будівлю громадсько-торгового центру «Амстор», що на Проспекті Героїв України.

Про це повідомляє пресслужба Державного підприємства «СЕТАМ».

Зазначається, що будівлю громадсько-торгового центру, площею 9 924,5 квадратних метри, буде виставлено на аукціон, що відбудеться 18 грудня.

Стартова ціна будівлі складає 102 мільйони 598 тисяч 917 гривень.

«Громадсько-торговий центр виставлено на OpenMarket вперше. Це велика будівля, яка розташована поруч з зупинками громадського транспорту, навчальним закладом, АЗС, парком, житловими комплексами, басейном, річкою та зоною для прогулянок. Взяти участь у торгах за цей лот можна вже 18 грудня, попередньо зареєструвавшись на аукціон та сплативши гарантійний внесок», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Щоб прийняти участь у аукціоні необхідно внести 5 мільйонів 129 тисяч 945 гривень.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська обласна рада включила у перелік об’єктів приватизації будівлю колишньої дитячої інфекційної лікарні.