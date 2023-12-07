У навчальних закладах України чергуватимуть поліціянти, а будівлі обладнають металошукачами.

Пце заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Починаємо впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища. Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей. Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі — спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів», — ідеться в повідомленні.

Також у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.

«Вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони. Ми знаємо, що робити далі заради безпеки дітей», — запевнив міністр.

Нагадаємо, що у вересні в Миколаївській області стартувала перевірка навчальних закладів на наявність та належний стан укриттів, у рамках дослідження «Новий навчальний рік у розрізі безпечного середовища».