Наступного року «Нібулон» планує комплексно модернізувати підприємство та придбати нову техніку.

Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Вадатурський у зверненні до 32-річчя підприємства.

«Сьогодні ми святкуємо 32 роки з дня заснування нашого підприємства. Майже два з них ми прожили в умовах війни. Події цих двох років суттєво змінили компанію та, на жаль, принесли значні збитки. Фактично вони поставили нас перед вибором: банкрутство або докорінні зміни, які дозволять протистояти викликам, створеним російською агресією. Ми обрали зміни», — написав він.

Він розповів, що першим кроком на цьому шляху було забезпечення фізичної безпеки співробітників. В умовах щоденних масованих обстрілів Миколаєва було ухвалено рішення про передислокацію центрального офісу в Київ. 112 співробітників переїхали в безпечніші умови столиці та отримали додаткове забезпечення на оренду житла. За його словами, зміна локації також відкрила можливості щодо залучення нових фахівців.

Він також нагадав, що в умовах війни, обмеженого фінансування та нестабільних ланцюгів поставок «Нібулон» побудував новий об’єкт критичної інфраструктури — перевантажувальний термінал в Ізмаїлі, який забезпечив країні новий гарантований канал експорту та зробив «Нібулон» незалежним від маніпуляцій РФ щодо контролю експорту.

Також Андрій Вадатурський розповів про зміни відбулися всередині організації. Для пришвидшення ухвалення управлінських рішень та покращення їхньої якості запроваджено однорівневу модель врядування та створено Раду Директорів і чотири комітети. Це дозволило підприємству практикувати колегіальну відповідальність за ухвалення рішень, заохочувати дискусію для всебічного розгляду питань та зменшення ризиків помилок. Водночас було започатковано проєкт цифрової трансформації, відбулося оновлення ІТ-інфраструктури та реструктуризація ІТ-служби.

Гендиректор компанії розповів, що у 2022 році підприємство отримало понад 416 мільйонів доларів збитків. Незважаючи на це, значну частину кредитного портфелю «Нібулону» вдалося реструктуризувати на довгострокових умовах.

«Нові ініціативи та результати роботи команди під час війни дали нам змогу отримати довіру й підтримку кредиторів. Незважаючи на збитки 2022 року, які перевищили 416 мільйонів доларів США. Незважаючи на те що сьогодні працює лише 32% активів компанії, значна частина кредитного портфелю «Нібулону», який був залучений для будівництва компанії, вже реструктуризована на довгострокових умовах. Ми вдячні всім партнерам за допомогу та час, наданий компанії для відновлення, та сподіваємось, що решта банків доєднається вже в цьому році», — написав Андрій Вадатурський.

Наступного року підприємство планує досягнути більшої ефективності за всіма напрямами та комплексно модернізуватися, повідомив гендиректор.

«Перші кроки вже зроблено. Так, результати реформи агровиробництва, яка стартувала цьогоріч, красномовно демонструють, що за умов використання сучасних підходів у комплексі можна досягти прибутковості агровиробництва навіть під час блокування експорту та збільшення логістичних витрат. У межах реформи ми переглянули технологію обробки ґрунту в бік більш ощадної та сталої, упроваджуємо автоматизацію, стабілізували відносини з орендодавцями та земельний банк. Так, цього року «Нібулоном» виплачено орендну плату за землю, яка не оброблялась під час війни, та подовжено терміни дії договорів із власниками земельних ділянок», — розповів він.

Крім того, більш ніж 4 тисячі гектарів землі в Миколаївський області повернуто в економіку новоствореним напрямом гуманітарного розмінування. А незабаром, завдяки підтримці DEG Impulse gGmbH, «Нібулон» матиме чотири потужні машини для розмінування, які дозволять значно пришвидшити темпи виконання робіт та рівень безпеки для саперів. Це дасть змогу не тільки очистити власний земельний банк, але й надавати послуги всім охочим.

Подальші кроки передбачають інвестиції в розмірі до 20 мільйонів доларів США в сучасну сільськогосподарську техніку.

«Робимо ставку на перевірених європейських виробників, як-от CLAAS, HORSHCH, HARDI, BEDNAR та інші. З оновленням парку техніки нам допомагає Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO). Щиро дякуємо за підтримку та можливість досягати конкурентоспроможності в цих надскладних умовах!», — розповів Андрій Вадатурський.

Модернізація торкнулась також напряму логістики компанії. Загальний обсяг інвестицій склав майже 14 мільйонів доларів США і включав оновлення автопарку та розвиток портової інфраструктури.

З огляду на переорієнтацію ланцюгів експорту під час війни та повну втрату річкової навігації «Нібулон» збільшив частку транспортування збіжжя вантажним автотранспортом. На підтримку обраного курсу ми інвестували в придбання 74 нових вантажівок Scania, причепів STAS, а також нових бензовозів та цистерн, які посилять нашу конкурентну перевагу в логістиці.

Портову інфраструктуру філії «Бессарабська» було посилено двома новими перевантажувачами LIEBHERR, які дозволять додатково перевантажувати до 1000 тонн збіжжя на годину та будуть використані в інших логістичних моделях компанії.

У свою чергу залізничний парк «НІБУЛОНу» також було поповнено. Проєкт USAID «Економічна підтримка України» закупив для компанії 50 сучасних вагонів-хоперів, побудованих на ДМЗ «Карпати».

На черзі – модернізація елеваторного напряму на загальну суму до 12 мільйонів доларів США. Основний обсяг інвестицій буде спрямовано на будівництво нового елеватора на філії «Хмільник», реконструкцію АК «Врадіївський» та ТОВ «Колосівський елеватор».

Нагадаємо, нещодавно Андрій Вадатурський потрапив до рейтингу УП відомих українських діячів, які своєю діяльністю наближають перемогу країни у війні з РФ.

Андрій Вадатурський став генеральним директором ТОВ СП «Нібулон» восени минулого року. Він очолив компанію у зв’язку з трагічною загибеллю його батька, засновника та гендиректора компанії Олексія Вадатурського.