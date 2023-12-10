Вифлеємський вогонь миру — в Україні. Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці».

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах.

Тим часом Вифлеємський вогонь уже зустріли у столиці — у Софії Київській. В Україні традиція його поширення існує з 1988 року.

Цьогоріч вогник також передають військовим, волонтерським та громадським організаціям.

Скоро вогонь поширять Україною потягами «Укрзалізниці». 14 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали країни, у тому числі Краматорськ, Покровськ та Ізюм.

Нагадаємо, Православна церква України на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення про перехід на новий календар. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня.