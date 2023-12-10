Вифлеємський вогонь миру — в Україні. Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці».
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах.
Тим часом Вифлеємський вогонь уже зустріли у столиці — у Софії Київській. В Україні традиція його поширення існує з 1988 року.
Цьогоріч вогник також передають військовим, волонтерським та громадським організаціям.
Скоро вогонь поширять Україною потягами «Укрзалізниці». 14 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали країни, у тому числі Краматорськ, Покровськ та Ізюм.
Нагадаємо, Православна церква України на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення про перехід на новий календар. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня.
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Вифлеємський вогонь миру — в Україні. Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці».
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах.
Тим часом Вифлеємський вогонь уже зустріли у столиці — у Софії Київській. В Україні традиція його поширення існує з 1988 року.
Цьогоріч вогник також передають військовим, волонтерським та громадським організаціям.
Скоро вогонь поширять Україною потягами «Укрзалізниці». 14 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали країни, у тому числі Краматорськ, Покровськ та Ізюм.
Нагадаємо, Православна церква України на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення про перехід на новий календар. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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