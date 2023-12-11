Швеція надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги понад 120 мільйонів євро на зимовий період.

Про це прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон і міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселл оголосили під час брифінгу, передає шведський суспільний мовник STV.

Зазнчачається, що це найбільший пакет допомоги для України від Швеції. Переважну частину коштів, 900 мільйонів шведських крон (понад 79 мільйонів євро), спрямують до фонду Світового банку на відновлення України, який підтримує інфраструктуру у сферах енергетики, житла, охорони здоров'я і транспорту.

Також на ці гроші закуплять обладнання для опалення та передачі потужностей в українській енергомережі. Окрім того, пакет профінансує й інші сфери, щоб допомогти

Нагадаємо, що Україна та Швеція обговорюють потенційне постачання винищувачів Gripen для ЗСУ.