У понеділок, 11 грудня, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у нараді з благодійним фондом «Energy Act for Ukraine Foundation», керівництвом лікарні та представниками Агенції регіонального розвитку Миколаївської області. Лікарня долучилася до проєкту Фонд «50 Сонячних Лікарень», і вже цього тижня почнуться основні будівельні роботи.

Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.

На даху закладу планують встановити 128 панелей потужністю 60 кіловат. Система зможе повністю забезпечити енергією весь основний корпус лікарні, де розташовані відділення хірургії, реанімації та інші. Засновниця Фонду Юліана Оніщук зазначила під час наради, що це буде не єдиний обʼєкт в області та привела в приклад Чернігівській та Київські регіони, де такі станції влаштовували, наприклад, на 4 соціальних закладах.

«Своєю чергою обласна влада має гарантувати подальшу підтримку стану сонячних панелей, і ми будемо усіляко підтримувати їх, адже це – подальший розвиток енергоефективності регіону. Також представники Фонду проведуть для електриків закладу відповідне навчання з догляду за панелями та перший час супроводжуватимуть», — додав Антон Табунщик.

Крім того, Фонд розглядає для цього проєкту не тільки лікарні, але й школи.

«Зазначений Проєкт Фонду має велике соціальне значення, тож ми раді, що Миколаївська обласна рада висловила готовність сприяти у його успішному завершенню», зазначила Юліана Оніщук, засновниця та керівниця Фонду «Energy Act for Ukraine».

Антон Табунщик доручив Агенції регіонального розвитку та апарату обласної ради допомагати благодійникам з реалізації й інших їхніх проєктів на Миколаївщині. Незабаром також відбудеться підписання меморандума про співпрацю.

«Дякую за таку значну допомогу Миколаївській області! Докладніше про перші результати повідомлю додатково, адже називати заклад не можу з питань безпеки», — додав він.

Нагадаємо, що перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Березнегуватську громаду з партнерами обласної ради, і власне громади — міжнародною благодійною організацією ACTED. У рамках меморандуму, що облрада підписала з організацією привезли допомогу населенню.