Російська армія обстріляла освітній заклад у Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок обстрілу було влучання в освітній заклад. Пошкоджено фасад та покрівлю будівлі. Також є руйнування в приміщеннях», — йдеться в повідомленні.

Також, як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, сьогодні по медичну допомогу звернулися двоє чоловіків, які були поранені під час обстрілу Херсону 11 грудня.

«У обох мінно-вибухова травма, контузія, скалкові поранення. Стан травмованих задовільний. Далі проходитимуть лікування амбулаторно», — зазначив він.

За словами постраждалих, поранень вони зазнали вчора, 11 грудня, приблизно о 16:30 унаслідок обстрілу росіянами Корабельного району Херсону.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» , танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо — поранені.