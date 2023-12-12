Російська армія обстріляла освітній заклад у Херсоні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
«Внаслідок обстрілу було влучання в освітній заклад. Пошкоджено фасад та покрівлю будівлі. Також є руйнування в приміщеннях», — йдеться в повідомленні.
Також, як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, сьогодні по медичну допомогу звернулися двоє чоловіків, які були поранені під час обстрілу Херсону 11 грудня.
«У обох мінно-вибухова травма, контузія, скалкові поранення. Стан травмованих задовільний. Далі проходитимуть лікування амбулаторно», — зазначив він.
За словами постраждалих, поранень вони зазнали вчора, 11 грудня, приблизно о 16:30 унаслідок обстрілу росіянами Корабельного району Херсону.
Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» , танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо — поранені.
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Російська армія обстріляла освітній заклад у Херсоні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
«Внаслідок обстрілу було влучання в освітній заклад. Пошкоджено фасад та покрівлю будівлі. Також є руйнування в приміщеннях», — йдеться в повідомленні.
Також, як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, сьогодні по медичну допомогу звернулися двоє чоловіків, які були поранені під час обстрілу Херсону 11 грудня.
«У обох мінно-вибухова травма, контузія, скалкові поранення. Стан травмованих задовільний. Далі проходитимуть лікування амбулаторно», — зазначив він.
За словами постраждалих, поранень вони зазнали вчора, 11 грудня, приблизно о 16:30 унаслідок обстрілу росіянами Корабельного району Херсону.
Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни здійснили 125 обстрілів Херсонської області, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» , танків, БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще четверо — поранені.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
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ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|