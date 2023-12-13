Світові продажі електромобілів з акумуляторними батареями (BEV) і гібридів зросли на 20% порівняно з минулим роком.

Про це свідчать дані компанії Rho Motion, що займається дослідженням ринку, пише Економічна правда з посиланням на Reuters.

Зазначається, що сильне зростання в Північній Америці і Китаї компенсувало зниження продажів в Європі, згідно з даними компанії Rho Motion, що займається дослідженням ринку.

Так, продажі електромобілів і гібридів досягли нового щомісячного рекорду в 1,4 мільйона одиниць у порівнянні з 1,1 мільйона в листопаді 2022 року.

«Продажі продовжують зростати, незважаючи на багато негативних настроїв на ринку, і ми очікуємо, що продажі залишаться високими в грудні», — сказав дата-менеджер Rho Motion Чарльз Лестер в інтерв’ю Reuters.

Після років прискореного зростання деякі автовиробники побоюються, що продажі електромобілів в Європі та інших країнах можуть сповільнитися, оскільки водії чекають на кращі та дешевші моделі, які з’являться через два-три роки, додає агентство.

За даними Rho Motion, у листопаді в усьому світі 70% продажів припадало на BEV, а решта 30% — на гібриди.

У Китаї продажі зросли на 25%, а в США і Канаді — на 43%, в той час як в Європі продажі впали на 3% в порівнянні з тим же місяцем 2022 року.

Падіння в Європі відображає сильний кінець року в 2022 році, оскільки німці купували електромобілі до того, як почалося скорочення державних субсидій, пояснили в Rho Motion.

Оскільки Німеччина скорочує свої субсидії для BEV, а Франція звужує свої власні субсидії — на користь електромобілів європейського виробництва, а не китайських — продажі в Європі повинні залишатися високими, оскільки автовиробникам все одно потрібно буде досягти цільових показників викидів до 2025 року, очікують в компанії.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що американський автовиробник Ford планує скоротити до 3200 робочих місць у Європі та перенести деякі роботи з розробки продукції до США.