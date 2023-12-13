Норвегія передає Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на загальну суму 800 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

«Сьогодні Норвегія оголошує про чітку додаткову підтримку Україні. Ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 мільйонів доларів цього року. Ми також хочемо оголосити, що ми підтримуватимемо український народ і у 2024 році», — заявив норвезький прем'єр.

За словами Йонаса Гара Стере, гроші підуть на зарплати медсестрам, лікарям, вчителям, іншим працівникам та на різні соціальні проекти. Таким чином, Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця року.

«Ми також намагаємося посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми також нарощуємо наше співфінансування з європейськими партнерами оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для українських Збройних сил», — додав він.

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії оголосив про виділення 84 мільйонів євро організаціям, які надають гуманітарну підтримку Україні.