Сьогодні, 14 грудня глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України на загальну суму 1 мільярд євро.
Про це прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила на пресконференції в Осло, повідомляє Sky News.
Відомо, що вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.
Відповідну заяву було зроблено на тлі візиту президент України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.
Окрім того, Данія вже виділила Україні близько 2,8 мільярда у вигляді військової допомоги та ще 378 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги.
Як відомо, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйона доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.
Крім того, Данія може допомогти миколаївській онколікарні придбати джерело іонізуючого випромінювання.
Більш детально про початок співпраці з Данією та плани на післявоєнну відбудову читайте в статті «НикВести»: «Відбудовуємо, не чекаючи на завершення війни»: як Данія допомагає Миколаєву.
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
Сьогодні, 14 грудня глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України на загальну суму 1 мільярд євро.
Про це прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила на пресконференції в Осло, повідомляє Sky News.
Відомо, що вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.
Відповідну заяву було зроблено на тлі візиту президент України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.
Окрім того, Данія вже виділила Україні близько 2,8 мільярда у вигляді військової допомоги та ще 378 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги.
Як відомо, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйона доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.
Крім того, Данія може допомогти миколаївській онколікарні придбати джерело іонізуючого випромінювання.
Більш детально про початок співпраці з Данією та плани на післявоєнну відбудову читайте в статті «НикВести»: «Відбудовуємо, не чекаючи на завершення війни»: як Данія допомагає Миколаєву.