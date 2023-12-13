Сьогодні, 14 грудня глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України на загальну суму 1 мільярд євро.

Про це прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила на пресконференції в Осло, повідомляє Sky News.

Відомо, що вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.

Відповідну заяву було зроблено на тлі візиту президент України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Окрім того, Данія вже виділила Україні близько 2,8 мільярда у вигляді військової допомоги та ще 378 мільйонів євро у вигляді гуманітарної допомоги.

Як відомо, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйона доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.

Крім того, Данія може допомогти миколаївській онколікарні придбати джерело іонізуючого випромінювання.

Більш детально про початок співпраці з Данією та плани на післявоєнну відбудову читайте в статті «НикВести»: «Відбудовуємо, не чекаючи на завершення війни»: як Данія допомагає Миколаєву.