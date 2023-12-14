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На кліматичній конференції ООН COP28 в Дубаї група ДТЕК і виробник вітрових турбін Vestas підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва Тилігульської вітроелектростанції.

Меморандум, підписаний 4 грудня, передбачає, що данська компанія поставить вітрові турбіни для будівництва другої черги ВЕС, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Друга черга Тилігульської ВЕС буде складатися з 64 вітротурбін (по 6 МВт) із загальною потужністю 384 МВт. Перша черга потужністю 114 МВт була введена в експлуатацію навесні 2023 року.

Сумарно перша та друга черги Тилігульської ВЕС матимуть потужність 500 МВт. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт·год електроенергії щороку. Очікується, що проєкт дасть можливість скоротити викиди СО 2 щороку на 1,7 мільйона тон.

В ДТЕК зазначають, що готові розпочати будівництво другої черги ВЕС у другому кварталі 2024 року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Інвестиції у другу чергу Тилігульської ВЕС мають скласти 450 млн євро та будуть профінансовані за рахунок коштів компанії, а також західних банків під державні гарантії. Загальний обсяг інвестицій в проєкт перевищить 650 млн євро.

— Інфраструктурні проєкти такого масштабу в Україні в цей час потребують додаткових гарантій через ризики, і ми вважаємо, що реалізація такого амбітного проєкту може підкреслити підтримку ЄС України, – зазначив генеральний директор Vestas Хенрік Андерсен.

Тилігульська ВЕС розташована в Миколаївській області. Перша черга складається з 19 вітротурбін Vestas EnVentus V162-6.0 МВт сумарною потужністю 114 МВт. Її вартість склала 200 мільйонів євро.

Як відомо, рішення про будівництво Тилігульської ВЕС було прийнято у 2020 році в рамках стратегії ДТЕК щодо розширення портфеля ВДЕ. Згодом проєкт дасть змогу збільшити потужності "зеленої" енергетики ДТЕК з 1 ГВт до 1,5 ГВт.