У середу, 13 грудня, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та генеральний директор Korea Expressway Corporation Джин-Гю Хам підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

Фокус у співпраці зробили на дорожньому будівництві. Зазначається, що сторони мають намір взаємодіяти у сфері реконструкції, відновлення дорожнього господарства та модернізації об'єктів критичної інфраструктури, впровадження та використання технологій розумного будівництва для диджиталізації, зростання продуктивності та зниження витрат при будівництві, експлуатації, утриманні автомобільних доріг та обміну досвідом у сфері дорожнього господарства й інфраструктури.

Джин-Гю Хам запевнив, що угода не тільки стане продовженням співпраці у майбутньому, а й цінним фундаментом для наступного рівня розвитку інфраструктури Миколаївської області.

— Корея має довгу історію відновлення після війни. Наша країна не просто змогла подолати наслідки, а й досягти швидких темпів економічного розвитку. Наша корпорація володіє технологіями у будівництві та обслуговуванні автомагістралей й и віримо, що цей досвід може бути використаним, зокрема, й для швидкої реконструкції та модернізації інфраструктури вашого регіону, – сказав гендиректор Korea Expressway Corporation.

Віталій Кім повідомив, що внаслідок агресії росії на Миколаївщині пошкоджено щонайменше 600 кілометрів доріг та було знищено 20 мостів, за останній рік відбудували вже 19, з них близько половини відновлено коштом іноземних партнерів.

— Тому нам потрібна допомога і ваш досвід буде надзвичайно цінним для Миколаївської області, – сказав начальник ОВА.

Korea Expressway Corporation — південнокорейська корпорація, яка управляє платними дорогами Південної Кореї. Заснована 15 лютого 1969 року.

Нагадаємо, корейська Posco хоче побудувати на Миколаївщині завод з виробництва сталевих модулів.