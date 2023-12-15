Фінський уряд планує ухвалити рішення про повторне закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Helsingin Sanomat з посиланням на два незалежні джерела в уряді Фінляндії.

За інформацією видання, для ухвалення рішення фінський уряд збереться сьогодні ввечері. Канцлер юстиції ще має висловити свою думку, але політична воля до закриття кордону вже є.

Це рішення пояснюють тим, що Росія знову спрямовує шукачів притулку до фінського кордону. За даними HS, підготовка до закриття кордону почалася відразу після того, як два дні тому уряд вирішив відкрити прикордонні пости Ніірала та Ваалімаа.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія відкрила два пункти пропуску на кордоні з Росією.